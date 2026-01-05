Sarıyer'de kaybolan kadın için kurtarma operasyonu: 7 saat sonra kurtarıldı
Sarıyer Rumelifeneri'nde ormanlık alanda mantar toplamaya giden bir kadın, uçurumdan düştü. Olay yerinde bacağı kırılarak mahsur kalan kadın, arama kurtarma ekiplerince 7 saatin sonunda kurtarıldı. Ekiplerce yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öğle saatlerinde Rumelifeneri orman yolunda mantar toplamak için çıkan evden çıkan kadın kayboldu. Rumelifeneri'nde ormana gelen Ayfer Özmen'den haber alınamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı komandolar, UMKE, AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.
BACAĞI KIRILINCA MAHSUR KALDI
Özmen'in ormanlık alanda uçurumun kenarında denize yakın bir yerde TSK'ya bağlı komandolar ve Jandarma ekiplerince hafif yaralı olarak gece saatlerinde 7 saat süren çalışmaların arından bulunmuştu. Edinilen bilgiye göre 57 yaşındaki kadının bacağında kırık bulunduğu, bilincinin açık vaziyette olduğu ve arama kurtarma ekiplerinin kendisine seslenmelerine cevap verdikten sonra yerinin tespit edildiği öğrenildi.
DENİZ YOLUYLA KURTARILDI
Ekiplerce yaşam hattı kurulurken Özmen'in sarp kayalıkların bulunduğu yerden değil denizden yanaşan Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldığı ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı. Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tedavinin ardından travma kontrolü amacıyla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.