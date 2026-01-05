Sarıyer'de kaybolan kadın için kurtarma operasyonu: 7 saat sonra kurtarıldı

Giriş Tarihi: 05.01.2026 05:43

Öğle saatlerinde Rumelifeneri orman yolunda mantar toplamak için çıkan evden çıkan kadın kayboldu. Rumelifeneri'nde ormana gelen Ayfer Özmen'den haber alınamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı komandolar, UMKE, AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

BACAĞI KIRILINCA MAHSUR KALDI

Özmen'in ormanlık alanda uçurumun kenarında denize yakın bir yerde TSK'ya bağlı komandolar ve Jandarma ekiplerince hafif yaralı olarak gece saatlerinde 7 saat süren çalışmaların arından bulunmuştu. Edinilen bilgiye göre 57 yaşındaki kadının bacağında kırık bulunduğu, bilincinin açık vaziyette olduğu ve arama kurtarma ekiplerinin kendisine seslenmelerine cevap verdikten sonra yerinin tespit edildiği öğrenildi.