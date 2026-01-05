Haberler

O anlar kamerada: Kasklı şüpheli damdaki kuşları çaldı

Adana'da motosiklet kaskı takan kimliği belirsiz şüpheli girdiği apartmanın asansörüne idrarını yaptıktan sonra damdaki güvercin ve keklikleri çaldı. Hobi amaçlı kuş besleyen Uğur Kaygısız, 'Bugün asansöre idrarını yapan, yarın daha büyük şeyler yapabilir. Güvercinlerimi ve kekliklerimi geri getirsin' diyerek tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 05.01.2026 14:55

Olay, 1 Ocak'ta merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre kasklı kimliği belirsiz şüpheli, apartmana girdikten sonra asansöre binip idrarını yaptı. Ardından binanın damına çıkan şüpheli, Uğur Kaygısız'a ait 3 güvercin, 2 kekliği ve kafes içindeki kuşları montunun içine saklayıp kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından suç duyurusunda bulunan Kaygısız, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığını söyledi.



Yaşadıklarını anlatan Uğur Kaygısız:"Akşam işten gelince dama çıktım, baktım kuşların hepsi yok. Kafesin zorlandığını gördüm. Kamera kayıtlarını izleyince şahsın asansöre binerken kemerini açıp idrarını yaptığını, sonra da kuşlarımı montunun içine sıkıştırarak götürdüğünü fark ettik. Böyle bir saygısızlığı aklım almıyor. Bugün asansörün içine idrarını yapan yarın daha büyük şeyler yapabilir. Allah korusun çocuklar olsaydı zarar görebilirlerdi. Buna bir dur denmesi lazım" dedi.

Çalınan kuşlarının maddi değerinin yüksek olmadığını belirten Kaygısız, "Bu hayvanları para için beslemiyordum. Hepsi benim hobim, emek verdiğim canlılardı. O şahsa sesleniyorum, güvercinlerimi ve kekliklerimi geri getirsin. Yaptığı kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.