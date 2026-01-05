Haberler

Marmaris'te sağanak yağış heyelana neden oldu! Dev kayalar yolu kapattı

Marmaris'te etkili olan sağanak yağış dağ yolunda heyelana neden oldu. Dağdan kopan dev kaya parçaları toprak yolu tamamen kapatarak geçişi engelledi. Yolun kapanmasıyla ulaşımda aksamalar yaşandı.

Giriş Tarihi: 05.01.2026 00:19

Olay, Bayır Mahallesi ile Osmaniye Mahallesi arasında bulunan dağ yolunda meydana geldi. Yağışların etkisiyle dağdan kopan dev kayalar, toprak yolu tamamen kapatarak geçişi engelledi. Yoldan geçmek isteyen vatandaşlar durumu cep telefonu kamerası ile çekerek görüntüledi.

BÖLGEYE GEÇİŞLER KAYALAR NEDENİYLE DURDU

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sıkça kullandığı toprak dağ yolunun kapanması nedeniyle ulaşım aksarken, bölgedeki geçiş durdu. Bayır ve Osmaniye Mahalleleri arasında bulunan ve Camiyanı mevkii olarak bilinen bölgede yaşayan vatandaşlar, yolun mevcut haliyle kullanılmasının tehlike arz ettiğini belirterek, kayaların kaldırılması ve yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için iş makinelerine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

