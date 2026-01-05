İnegöl’de aile içi tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 05.01.2026 23:09

Olay, saat 19.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ferah Sokak'taki 2 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Fahrettin S. ile ablasının eşi Nurefeddin B.'nin (66) evine giderek, boşanma aşamasında olan ablası Nergiz B.'ye ait eşyaları almak istedi.

Fotoğraf (DHA)

Eşyaları aldığı sırada enişte ile kayınbiraderi arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında Nurefeddin B.'nin tabanca ile açtığı ateş sonucu Fahrettin S. sol bacağından vuruldu. Olay sırasında enişte de tekme ve yumduk darbeleriyle yaralandı.