Hatay'da feci olay! Asi Nehri üzerindeki yaya köprüsünde çökme

Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri üzerinde bulunan ve yayaların geçişini sağlayan beton köprünün bir kısmında çökme meydana geldi. Olay anında kimsenin olmaması büyük bir felaketi önlerken polis ekipleri tarafından çevredeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Giriş Tarihi: 05.01.2026 22:03

Korkunç olay Defne ilçesi Sümerler Mahallesi mevkiinde yaşandı. Asi Nehri üzerinde bulunan ve yayaların geçişini sağlayan beton köprünün bir bölümü kendiliğinden çöktü.

Olay üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada herhangi bir şahsa rastlanmadı. Yaralanma yaşanmayan çökme sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

