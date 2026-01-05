Haberler

Yaşam Haberleri

Bitlis'te Süphan Dağı eteğindeki beldede zorlu kar mesaisi

Bitlis'te Süphan Dağı eteğindeki beldede zorlu kar mesaisi

Bitlis'te Süphan Dağı eteğindeki Aydınlar beldesinde yürütülen karla mücadele çalışması devam ediyor.

Giriş Tarihi: 05.01.2026 09:26

Paylaş





Adilcevaz ilçesindeki Aydınlar beldesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Günlerdir aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yer yer üç metreyi aşarken, belediye ekipleri yolların ulaşıma açık kalması için yoğun mesai harcıyor.

Özellikle gece saatlerinde etkisini artıran tipi ve dondurucu soğuklar, çalışmaları zorlaştırıyor. Zorlu şartlara rağmen belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, ana arterler başta olmak üzere mahalle yolları, hastane ve okul çevrelerinde aralıksız çalışma yürütüyor.

İş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürerken, bazı bölgelerde çatılarda biriken karlar da güvenlik amacıyla temizleniyor. Yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve yapılan uyarılara dikkat etmelerini istedi.

Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün, zorlu kış şartlarına alışkın olduklarını belirterek, ekiplerin özverili çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Ergün, "Kar kalınlığı, en yüksek rakımlı mahallemizde 4 metreyi geçti. Belediye olarak gece gündüz milletimizin mağdur olmaması için tüm ekibimizle sahadayız" dedi