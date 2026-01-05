Haberler

Batman'da taşımalı eğitime 1 gün ara

Batman'ın Kozluk ilçesinde don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün eğitime ara verildi.

Kozluk Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının ulaşımda oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, 6 Ocak Salı günü taşımalı eğitim dahilindeki okullarda eğitime ara verilmesi kararı alındığı bildirildi.



Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, hava şartlarının seyrine göre yeni duyuruların yapılabileceği ifade edildi.

