Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı

Sinop'un Erfelek ilçesinde bir kişi, aracıyla kovaladığı sürüden bir yaban domuzunu kucağına alıp sevdi. Ardından geri bıraktı.

Giriş Tarihi: 04.01.2026 20:51

Erfelek ilçesinde kar yağışı altında yaban domuzu sürüsüyle karşılaşan bir kişi, ilginç bir davranış sergiledi. Karlı yolda ilerleyen araçtan inen kişi, yoluna çıkan yavru domuzu kovalayarak eliyle yakaladı. Bir süre kucağında tutan vatandaş, hayvana zarar vermeden dikkatlice tekrar doğal ortamına bıraktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar sanal medyada da ilgi gördü.