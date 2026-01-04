Haberler

Şırnak’ta çığ felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti

Şırnak’ın Uludere ilçesinde çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu çığın altında kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Ortasu köyü yakınlarında sabah saat 10.00 sıralarında çığ düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, Uludere Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla otopsi için Uludere Devlet Hastanesine götürüldü.

