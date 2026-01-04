Haberler

Ordu'nun yükseklerinde kar manzaraları

Ordu'da etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde güzel görüntüler oluştu.

Giriş Tarihi: 04.01.2026 16:42

İlin yüksek kesimlerinde ve yaylalarında 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı, sahil kesimlerinde de aralıklarla etkili olmuştu. Kar yağışının ardından sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları, bugün itibarıyla yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığı sahil kesimlerinde 13 dereceye kadar yükseldi. Güneşli havayla birlikte karlar erimeye başladı.



İlin orta ve yüksek kesimlerinde bulunan karlar ise güzel görüntüler oluşturdu. Perşembe ilçesinin yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşlar, etkili olan yağış sonrası kar kalınlığının en fazla 70 santimetreye kadar ulaştığını söyledi. Vatandaşlar, kar yağışının fındık ve diğer tarım ürünleri için faydalı olduğunu ifade ederek, yolların sürekli olarak açıldığını ve mağduriyet yaşamadıklarını belirttiler.



Öte yandan, yüksek kesimlerde de etkili olan güneşli hava sonrası karların erimeye başladığı görüldü. Ordu Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri ise karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.