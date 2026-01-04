Haberler

Lodos İstanbul'u savuruyor! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi! İşte ilçe ilçe yaşananlar

İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli lodos nedeniyle Şişli'de ağaç devrildi, Sultangazi'de binanın çatısından kopan parça kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir apartmanın önündeki sac bariyerlerin üzerine düştü.

Giriş Tarihi: 04.01.2026 17:25

İstanbul'da dünden beri etkisini sürdüren kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

SARIYER'DE LODOS NEDENİYLE BALIKÇI TEKNESİ BATTI; VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde şiddetli lodos etkili olmaya devam ediyor. Lodosun hızı kent genelinde zaman zaman 85 kilometreye kadar çıktı. Sarıyer Büyükdere sahilinde balıkçı teknesi lodos nedeniyle battı. Tekne vinç yardımıyla denizden çıkarıldı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kent genelinde etkili olan şiddetli lodos hava ve deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sarıyer Büyükdere sahilinde bir balıkçı teknesi lodos nedeniyle battı. Tekne vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları ve teknenin vinç yardımıyla rıhtıma çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GAZİOSMANPAŞA'DA BİNANIN ÇATISI UÇTU; KOPAN PARÇALAR PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle Gaziosmanpaşa'da 3 katlı binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.

Olay, saat 13.45 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Sayaocağı Caddesi'nde meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından İstanbul'da etkili olmaya başlayan lodos nedeniyle 3 katlı binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan beton parçaları park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, çatıdan kopan parçaları araçların üzerinden kaldırdı. Olay nedeniyle otomobillerde hasar oluştu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE MOTOSİKLETLİLER LODOSTA İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ; METROBÜS EŞLİK ETTİ

Görüntülerde otobüsün motosikletlilerin köprüden güvenle geçmelerini sağlamak için yavaşladığı, motosiklet sürücülerinin ise köprü boyunca otobüsün yanında ilerlediği anlar görülüyor. Motosikletlilerden bazıları şoföre korna çalarak teşekkür ederken, metrobüs şoförü ise motosikletlilere selam vererek yoluna devam ediyor.

BEYAZIT CAMİİ'NDE LODOSUN ETKİSİYLE MİNARENİN KURŞUN KAPLAMASI SERBEST KALDI

Fatih'te bulunan Beyazıt Camii'nde minarenin külah kısmında bulunan kurşun kaplama, lodosun etkisiyle serbest kaldı. Tedbir olarak Beyazıt Meydanı yaya geçişine kapatıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Beyazıt Mahallesi Yeniçeri Caddesi'nde bulunan Beyazıt Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da öğleden itibaren etkili olan lodos nedeniyle Beyazıt Camii'nde minarenin külah kısmında bulunan kurşun kaplama, serbest kaldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Zabıtalar, meydanı demir bariyerlerle kapatarak tedbir amaçlı yaya geçişi durduruldu.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇATININ UÇTUĞU ANLAR KAMERADA; 2 KİŞİ SON ANDA

Küçükçekmece'de 6 katlı binanın çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Sokakta yürüyen 2 kişi çatının altında kalmaktan son anda kurtulurken, 3 araçta hasar oluştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Çam Sokak'ta medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da öğleden itibaren etkili olan lodos nedeniyle 6 katlı binanın çatısı uçtu. Uçan çatı sokakta park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Bu sırada yolda yürüyen 2 kişi, çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

'İNSANLAR BİR ANDA KAÇIŞMIŞLAR, KURTULMUŞLAR"

Çevre sakini Zeki Yılmaz, "Evde yattığım sırada bir gürültü koptu. Ben zannettim kamyon geçiyor. Bir baktım ki çatı uçmuş, 3 araç hasar almış. Bir tanesinin sahibi 10 gün olmuş alalı. 10 günlük yeni araç tamamen pert olmuş. Bir tanesinin tavanına zarar zermiş, bir tanesinin de arka camı patlamış. İnsanlar bir anda kaçışmışlar, kurtulmuşlar. Yaralı veya altında kalan yok" dedi

Öte yandan çatının düştüğü anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatının düşme anı ve olaydan saniyeler önce 2 kişinin sokakta yürüdüğü anlar yer alıyor.