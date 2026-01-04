Haberler

Deniz ulaşımına hava engeli! 10 sefer iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) tarafından yapılan açıklamada bugün düzenlenen 10 seferin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 04.01.2026 03:49

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 08.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ile 15.30'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

