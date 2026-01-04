Deniz ulaşımına hava engeli! 10 sefer iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) tarafından yapılan açıklamada bugün düzenlenen 10 seferin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 08.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ile 15.30'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.