Üst geçitte korkunç saldırı! Kar topu atan çocuklara yumrukladı

Diyarbakır'daki bir üst geçitte 3 çocuk iddiaya göre bir araca kar topu attı. Duruma sinirlenen araç sahibi üst geçitteki çocukların yanına gitmesinin ardından tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken görüntüler sanal medyada tepkilere neden oldu.

Giriş Tarihi: 03.01.2026 05:40

Diyarbakır'da, Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir üst geçitte iddiaya göre, araçlara kar topu atan 3 çocuk, bir kişi tarafından darbedildi.

Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, üst geçitteki çocukların yanına giden kişinin çocukları yumruk atarak yere düşürüp, ardından tekmelediği görüldü. Sanal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

