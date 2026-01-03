Haberler

Trafikte makas atıp emniyet şeridi kullandı: 23 bin TL ceza kesildi

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sürücü trafikte seyir halinde ilerlediği anlarda makas atarak emniyet şeridini kullandı. Polis ekipleri ihbar üzerine kadın sürücü D.B.'yi gözaltına alırken ilgili maddeler kapsamında 23 bin 258 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda seyreden 35 COC 545 plakalı otomobilin, makas atarak ve emniyet şeridini kullanarak trafiği tehlikeye attığının ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, D.B. isimli kadın olduğu belirlenen sürücüyü gözaltına aldı. D.B'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 23 bin 258 TL idari para cezası kesildi. Emniyete götürülen sürücü hakkında ayrıca, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

