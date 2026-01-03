Tekirdağ'da ilginç olay! Eşini bahane edip olay yerinden kaçtı

Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yokuş yukarı seyir halinde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşturken sürücülerden biri eşiyle kavga ettiğini ileri sürerek olay yerinden kaçtı. Öte yandan kaza mahalline gelen bir kişi ise aracı kaçırma girişiminde bulundu.

Gece saatlerinde Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde yokuş yukarı seyreden C.Ö. idaresindeki otomobile karşı yönden gelen bir araç çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

"ARABAMDA ÇİZİK DAHİ YOKTU"

Sürücülerden biri ise, arabasını bırakıp olay yerini terk etti. Kazayla ilgili konuşan mağdur araç sürücüsü C.Ö., "Ben yokuş yukarı çıkarken, karşı yönden gelen araba üstüme çıkıyordu. Sürücü geldi yanıma, 'kimseyi aramaya gerek yok, aramızda hallederiz. Karımla kavga ettim' dedi, sonra gitmiş. Bu olaya kadar kaskolu aracım, boya, çizik ve kaza dahi görmemişti." diye konuştu.



TERK VAZİYETTEKİ ARAÇ KAÇIRILMAK İSTENDİ

Öte yandan kaza mahalline gelen bir kişi aracı kaçırma girişiminde bulundu. Durumu fark eden İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, kaçırılmak istenen arabayı 250 metre ileride Reşadiye Mahallesi'ndeki ara sokakta durdurdu. Sürücü hakkında işlem başlatılırken, otomobil de çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına konuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

