Restoranda dehşet anları! İş yerini tüfekle bastı: 1 ölü 3 yaralı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bulunan bir restoranda iddiaya göre işletme sahibinde alkollü içecek isteyen müşteri, aracından tüfeğini alıp rastgele ateş açtı. Olayda Hasan Durko hayatını kaybederken, Zafer A, işletme sahibi Ahmet E. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Saldırgan Gürkan T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Giriş Tarihi: 03.01.2026 03:07

Balıkesir'in Gömeç ilçesi Kızko sahilindeki iddiaya göre bir restoranda meydana gelen olayda, alkollü içecek talebi reddedilen Gürkan T. (42) isimli şahıs aracından aldığı tüfekle işletmeye girerek etrafa rastgele ateş açtı.

1 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 3 YARALI

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalelerini gerçekleştirirken, iş yerinde bulunan Hasan Durko'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralılardan Zafer A.'nın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İşletme sahibi Ahmet E. ve diğer yaralının sağlık durumlarının ise stabil olduğu belirtildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri olay sonrası bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, zanlı Gürkan T. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

