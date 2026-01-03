Lodos Beyazıt Camii'ni vurdu! Minarenin kurşun kaplaması hasar gördü
Fatih'in tarihi sembollerinden Beyazıt Camii'nin minaresi kuvvetli lodostan etkilenerek kurşun kaplaması yerinden sökülerek serbest kaldı. Oluşan tehlike nedeniyle güvenlik önlemleri artırılarak Beyazıt Meydanı yaya geçişine kapatıldı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan tarihi Beyazıt Camii'nde dün akşam saatlerinde tehlikeli bir durum meydana geldi. Saat 19.00 sıralarında caminin minaresinin külah kısmındaki kurşun kaplamalar serbest kalarak düşme tehlikesi oluşturdu.
MEYDAN YAYA GEÇİŞİNE KAPATILDI
Olayı fark eden vatandaşların acil ihbarı üzerine bölgeye zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer, olası bir kaza ve can kaybını önlemek amacıyla Beyazıt Meydanı'nı demir bariyerlerle çevirdi. Tedbir amaçlı olarak meydanda yaya geçişi durduruldu.