Lodos Beyazıt Camii'ni vurdu! Minarenin kurşun kaplaması hasar gördü

Giriş Tarihi: 04.01.2026 00:08

Foto: DHA

MEYDAN YAYA GEÇİŞİNE KAPATILDI

Olayı fark eden vatandaşların acil ihbarı üzerine bölgeye zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer, olası bir kaza ve can kaybını önlemek amacıyla Beyazıt Meydanı'nı demir bariyerlerle çevirdi. Tedbir amaçlı olarak meydanda yaya geçişi durduruldu.