İzmir'de 17 bin 280 sentetik hap ele geçirildi; 1 gözaltı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, polisin uyuşturucu operasyonunda 17 bin 280 adet sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 03.01.2026 12:48

Çiğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticaretine ve imalatına' yönelik çalışma yaptı. Güzeltepe Mahallesi'nde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu sattığı tespit edilen Ş.Y. yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 17 bin 280 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.Y., bugün adliyeye sevk edildi.