Hatay'da aranması bulunan firarilere yönelik operasyon! 3 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerce gerçekleştirilen baskınlarda aranan 3 şahıs yakalanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 03.01.2026 02:56

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalandı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda, konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma, dolandırıcılık ve hakaret suçlarından toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.Ö., hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.A.A. ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 5 ay hapis cezası bulunan C.Ö. gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Mahkeme tarafından tutuklama kararı verilen 3 şahıs cezaevine teslim edildi. İskenderun'da asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilirken, aranan şahısların yakalanması için çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

