Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Yerin 9.85 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Giriş Tarihi: 03.01.2026 20:35

AFAD'dan alınan veriye göre, Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

(Foto: AA)

DERİNLİK 9.85 KİLOMETRE

Yerin 9.85 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi çevre illerde de hissedildi.

OLUMSUZ BİR DURUM VAR MI?

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Deprem: Elazığ ilimizin Baskil ilçesinde saat 20.27'de meydana gelen ve Malatya, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır illerimizde de hissedilen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

VALİLİK: HASAR İHBARI YOK

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, Baskil ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı bildirildi. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Baskil ilçemizde 03/01/2026 tarihinde saat 20:27'de 4.7 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.

SARSINTI ANI KAMERADA!

Öte yandan deprem anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Büyüklük:4.7 (Mw)



Yer: Baskil (Elazığ)



Tarih:2026-01-03



Saat: 20:27:26 TSİ



Enlem: 38.40111 N



Boylam: 38.93917 E



Derinlik: 9.85 km

(FOTO: AA )

AFAD VERİLENE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE...

2026-01-03 20:27:26 38.40111 38.93917 9.85 MW 4.7 Baskil (Elazığ)

2026-01-03 19:39:14 38.3275 38.91361 7.12 ML 1.3 Pütürge (Malatya)

2026-01-03 19:20:28 39.25944 28.95583 7.16 ML 1.5 Simav (Kütahya)

2026-01-03 19:15:04 37.50639 38.65833 8.9 ML 1.3 Hilvan (Şanlıurfa)

2026-01-03 19:12:41 39.16417 28.14889 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2026-01-03 18:50:57 39.77083 26.84944 7.03 ML 1.7 Bayramiç (Çanakkale)

2026-01-03 18:48:36 36.76722 32.89694 6.99 ML 1.4 Ermenek (Karaman)

2026-01-03 18:42:24 36.85194 38.53194 8.31 ML 1.5 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [01.70 km] Suruç (Şanlıurfa)

2026-01-03 18:35:40 38.10667 38.34694 7.06 ML 1.9 Çelikhan (Adıyaman)

2026-01-03 18:27:29 38.77028 41.675 8.61 ML 3.2 Merkez (Muş)

2026-01-03 17:22:54 39.30667 24.50111 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

2026-01-03 17:14:49 39.23444 28.095 10.71 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

