Adana'da çekici yangını: Seyir halindeyken alevlere teslim oldu

Adana'da gece saatleri seyir halindeki bir çekicide alevler yükseldi. Yangını fark eden sürücü aracı park etmesinin ardından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunurken çekici yanarak küle döndü.

Giriş Tarihi: 03.01.2026 03:13

Adana-Pozantı Otoyolu'nda gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Akçatekir mevkisinde seyir halindeki çekici, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Araç sürücüsü alevleri fark ettiği anda soğukkanlılığını koruyarak çekiciyi yolun sağ şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, aracı saran alevlere hızla müdahale etti. Ekipler tazyikli su kullanarak yangını kontrol altına almayı başardı. Ancak yangının şiddeti nedeniyle çekici tamamen kullanılamaz hale geldi ve büyük maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili polis ekipleri detaylı soruşturma başlattı.

