Sinop'ta katliam gibi kaza! Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Sinop'un Türkeli ilçesinde kontrolden çıkan araç karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 02.01.2026 20:55

Yasin Ö'nün kullandığı 57 ABJ 572 plakalı otomobil, Türkeli-Ayancık kara yolu Gemiyanı Mahallesi'nde karşı yönden gelen Rıdvan Ö. idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Avni Demirtaş, Recep Kaya, Ayşe Ö, Hacer Ş, Yaşar Ş. ve Nafiye Ş. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Recep Kaya ve Avni Demirtaş tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

