Sinop'ta 4 katlı binada baca yangını! Korku dolu anlar yaşandı

Yangın, 22.35 sıralarında Meydankapı Mahallesi Tophane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede, yanmakta olan sobanın baca kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın, bina geneline yayılmadan kısa sürede söndürüldü.