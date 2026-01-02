Sinop'ta 4 katlı binada baca yangını! Korku dolu anlar yaşandı
Sinop'ta akşam saatleri 4 katlı bir binanın giriş katındaki, dairede baca yangını çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanlar yükselirken olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken vatandaşlar tarafından panik yaşandı.
Yangın, 22.35 sıralarında Meydankapı Mahallesi Tophane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede, yanmakta olan sobanın baca kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanların yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın, bina geneline yayılmadan kısa sürede söndürüldü.
İTFAİYE EKİPLERİ BACA TEMİZLİĞİ KONUSUNDA UYARDI
Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası çevredeki vatandaşlara ve bina sakinlerine baca temizliğinin önemi konusunda bilgilendirme yapan itfaiye ekipleri, kış aylarında benzer olayların yaşanmaması için dikkatli olunması uyarısında bulundu.