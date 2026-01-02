Siirt'te kafenin çatısına kar kütlesi düştü
Siirt'te gece saatleri 7 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi kopması sonucu zemin kattaki kafenin çatısına düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kar kütlesi tazyikli su ile temizlendi.
Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde 7 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütleleri bir anda koparak, zemin kattaki kafenin çıkma bölümünün çatısına düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis, güvenlik amaçlı yolu trafiğe kapatırken, kimsenin yaralanmadığını, kafenin çatısında hasar oluştuğunu tespit etti.
İtfaiye ekipleri, çatıdaki kar kütlelerini tazyikli suyla temizledi.
Öte yandan, kar kütlelerinin kafenin çatısına düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.