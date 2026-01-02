Kütahya'da buzlanma facia getirdi! Kayan otomobil aracın üzerine çıktı

Giriş Tarihi: 02.01.2026 05:20

Foto: DHA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kazada hafif yaralanan 2 kişiyi, yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürdü. Kaza sonrası iki araçta maddi hasar oluştu. Araçlar polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.