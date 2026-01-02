Yaşam

Dereye uçan otomobilden son anda atlayarak kurtuldu

Hatay'da karlı yolda otomobil, metrelerce yükseklikten dereye uçtu. Sürücü, son anda araçtan yola atlayarak kurtuldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Kaza, sabah saatlerinde Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, karlı yolda kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikten dereye uçtu. Sürücü, son anda araçtan yola atlayarak kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.