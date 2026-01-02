Bitlis'te ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuk için seferber oldu

Haberler

Bitlis'in Hizan ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin zorlu çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 02.01.2026 11:51

İl genelinde etkili olan kar ve tipi, kırsalda ulaşımı aksatıyor.



Yolu kardan kapanan İçlikaval köyünde yüksek ateşi bulunan 3 yaşındaki çocuk için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.



Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdare ekipleri, 6 saat süren zorlu çalışma sonrası yolu açtı. Köye ulaşan sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından çocuğu Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Çocuğun yakınları ekiplere teşekkür etti.