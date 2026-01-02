B&G Store'dan sosyal medyadaki iddialara yalanlama

Haberler

B&G Store son dönemde marka hakkında çıkan haber ve paylaşımlarla ilgili bir açıklama yayınlayarak 'Buna rağmen, zaman zaman markamızın itibarı ve marka değeri kamuoyu nezdinde gerçek dışı, yanıltıcı ve spekülatif içeriklerle aşağı çekilmeye çalışılmaktadır. Söz konusu paylaşımların ticari gerçeklikten uzak olduğu ve itibar suikastı niteliği taşıdığı açıktır.' dedi.

02.01.2026 16:27

B&G Store markası tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Son dönemde B&G Store markası hakkında, belirli aralıklarla gündeme getirilen ve hangi amaca hizmet ettiği anlaşılamayan haber ve paylaşımlar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

1996 yılında kurulan, 2000 yılında perakende faaliyetlerine başlayan B&G Store, Türkiye'nin köklü ve saygın çocuk giyim markalarından biridir. Kurulduğu günden bu yana kalite, tasarım ve sürdürülebilir büyüme anlayışıyla yoluna devam eden markamız; bugün Türkiye genelinde aktif 114 mağazası, 4 farklı online pazaryeri (marketplace) ve yurt dışında 14 mağazası ile faaliyet göstermektedir.

B&G Store yalnızca mağaza sayısıyla değil, katma değerli üretim gücüyle de sektöründe ayrışmaktadır. Türkiye genelinde kilogram başına ortalama ihracat satış fiyatı yaklaşık 1,5 USD seviyesindeyken, B&G Store ürünlerinin kilogram başına ihracat satış fiyatı ortalama 68 USD'dir. Bu veri, markamızın yüksek kalite, tasarım ve marka değeri üreten bir yapı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Buna rağmen, zaman zaman markamızın itibarı ve marka değeri kamuoyu nezdinde gerçek dışı, yanıltıcı ve spekülatif içeriklerle aşağı çekilmeye çalışılmaktadır. Söz konusu paylaşımların ticari gerçeklikten uzak olduğu ve itibar suikastı niteliği taşıdığı açıktır.

Bu kapsamda; basın ve sosyal medyada yer alan, gerçeği yansıtmayan içeriklerle ilgili olarak gerekli hukuki başvurular ve suç duyuruları yapılmıştır. Benzer nitelikteki yayınların devam etmesi halinde, marka itibarını korumak adına tüm yasal haklarımızı kullanmaya ve hukuki süreçleri sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Öte yandan, markamızın faaliyetleri kesintisiz şekilde devam etmektedir. 2026 yılına ilişkin anlaşmalarımız imzalanmış olup, hâlihazırda 10 yurt içi ve 6 yurt dışı yeni mağaza ile büyümemiz planlı biçimde sürmektedir.

Perakende sektörü doğası gereği dinamik ve konjonktüre duyarlıdır. Mağaza açma ya da kapama kararları; ekonomik koşullar, lokasyon verimliliği, operasyonel sürdürülebilirlik ve uzun vadeli stratejiler doğrultusunda alınan ticari ve stratejik kararlardır. Bu kararların farklı şekillerde yorumlanması ya da yanlış bağlamlara çekilmesi gerçeği yansıtmamaktadır.

B&G Store, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaflık, sürdürülebilir büyüme ve marka değerini koruma ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur.