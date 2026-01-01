Van'da çığ felaketi! Yaralı kadın hayatını kaybetti: Çığ düşme anı kameraya yansıdı
Van’ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir kişinin kayıp olduğu bildirilirken, 22 ev ise boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan bölgeden aktardı. Öte yandan çığ altından ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dün Artvin'de meydana gelen çığ faciasında kalan 3 çobandan 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken Çatak ilçesindeki felaket anı ortaya çıktı.
Alınan bilgilere göre olay, ilçe merkezine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Sultan Sokak üzerindeki Fahrettin Şavan ve Sadun Şavan'a ait evlere sabaha karşı çığ düştü. Olayda yaralanan olmazken, karın doldurduğu evde büyük hasar meydana geldi.
1 KİŞİ KAYIP, 22 EV BOŞALTILDI
Yaşanan çığ felaketinin ardından hemen devreye giren yetkililer, mahalledeki 22 ev için boşaltma kararı aldı. Evler tek tek boşaltılırken, vatandaşlar ise okul pansiyonlarına yerleştirildi. Hemen akabinde ise Bahçelievler Mahallesi'nde de çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kayıp olduğu ileri sürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda vatandaş yönelirken, ekiplere ise haber verildi.
YARALI OLARAK KURTARILDI
Çığ altında kalan kadın ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çığ altından ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ÇIĞ DÜŞME ANI ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan olayın ardından çığ düşmesine ilişkin yeni görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde dağdan kopan kar kütlesinin hızla düştüğü görüldü.
ARTVİN'DE 2 ÇOBANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Dün Artvin'de meydana gelen çığ faciasında kalan 3 çobandan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.
DETAYLAR A HABER'DE
Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı. Akalan, dün itibarıyla Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü yakınlarında meydana gelen çığ felaketinde 3 çobanın kar altında kaldığını bildirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, çalışmalar zorlu hava koşulları altında devam ediyor.
DÜN ARTVİN BUGÜN VAN
Akalan, çığ felaketinin yaşandığı bölgenin yaklaşık 2300 rakımda, Aksu Yaylası'na yakın bir noktada bulunduğunu belirtti. Dün sabah saatlerinde 6 kişilik çoban grubunun yaklaşık 1000 küçükbaş hayvanla Zekeriya köyüne doğru ilerlediği sırada çığın meydana geldiğini ifade eden Akalan, olayda 3 çobanın kar altında kaldığını söyledi. Dün yapılan çalışmalar sonucu bir çobanın cansız bedenine ulaşıldı, diğer 2 çoban için arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
YOĞUN TİPİ VAR
Bölgede AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı ekiplerin görev yaptığını aktaran Akalan, yer yer 2 ila 3 metreyi bulan kar kalınlığı, yoğun tipi ve rüzgârın çalışmaları zorlaştırdığını vurguladı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin greyderlerle yolu açmasının ardından arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığı bildirildi.
Yoğun tipi ve yeni çığ tehlikesi nedeniyle arama çalışmalarının dün gece geçici olarak durdurulduğunu belirten Akalan, sabah saatleri itibarıyla çalışmaların yeniden başladığını ifade etti. Yaklaşık 200 kişilik profesyonel ekibin, dere yatağında ve 1 kilometrelik alanda arama faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı. Güvenlik nedeniyle bazı bölgelerde ekiplerin geçişine izin verilmediği belirtildi. Akalan, ekiplerin dönüşümlü olarak çalıştığını, dinlenme ve ısınma için belirlenen alanlarda mola verildikten sonra yeniden arama bölgelerine intikal edildiğini söyledi. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü bölgede, iş makinelerinin dahi ulaşmakta güçlük çektiği ifade edildi.
Çığdan son anda kurtulan 3 çobanın yürüyerek güvenli bölgeye ulaştığı, olay yerinde iletişim imkânı bulunmadığı için 112 Acil Sağlık ekiplerine bu şekilde haber verildiği belirtildi. Hava koşullarının elverişli olduğu anlarda dronlar ile de arama çalışmalarına destek verileceği aktarıldı. Bölgede 2 çoban için arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
METEOROLOJİDEN ÇIĞ UYARISI
105 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğu Çatak ilçesinde Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından kar yağışı uyarısı da yapıldı. Açıklamada, "Van'ın güney (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale) ilçelerinde aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.