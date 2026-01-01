Van'da çığ felaketi! Yaralı kadın hayatını kaybetti: Çığ düşme anı kameraya yansıdı

Giriş Tarihi: 01.01.2026 11:41

Alınan bilgilere göre olay, ilçe merkezine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Sultan Sokak üzerindeki Fahrettin Şavan ve Sadun Şavan'a ait evlere sabaha karşı çığ düştü. Olayda yaralanan olmazken, karın doldurduğu evde büyük hasar meydana geldi.

1 KİŞİ KAYIP, 22 EV BOŞALTILDI

Yaşanan çığ felaketinin ardından hemen devreye giren yetkililer, mahalledeki 22 ev için boşaltma kararı aldı. Evler tek tek boşaltılırken, vatandaşlar ise okul pansiyonlarına yerleştirildi. Hemen akabinde ise Bahçelievler Mahallesi'nde de çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kayıp olduğu ileri sürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda vatandaş yönelirken, ekiplere ise haber verildi.

YARALI OLARAK KURTARILDI

Çığ altında kalan kadın ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çığ altından ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÇIĞ DÜŞME ANI ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayın ardından çığ düşmesine ilişkin yeni görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde dağdan kopan kar kütlesinin hızla düştüğü görüldü.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ARTVİN'DE 2 ÇOBANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dün Artvin'de meydana gelen çığ faciasında kalan 3 çobandan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

DETAYLAR A HABER'DE

Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı. Akalan, dün itibarıyla Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü yakınlarında meydana gelen çığ felaketinde 3 çobanın kar altında kaldığını bildirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, çalışmalar zorlu hava koşulları altında devam ediyor.

DÜN ARTVİN BUGÜN VAN

Akalan, çığ felaketinin yaşandığı bölgenin yaklaşık 2300 rakımda, Aksu Yaylası'na yakın bir noktada bulunduğunu belirtti. Dün sabah saatlerinde 6 kişilik çoban grubunun yaklaşık 1000 küçükbaş hayvanla Zekeriya köyüne doğru ilerlediği sırada çığın meydana geldiğini ifade eden Akalan, olayda 3 çobanın kar altında kaldığını söyledi. Dün yapılan çalışmalar sonucu bir çobanın cansız bedenine ulaşıldı, diğer 2 çoban için arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

YOĞUN TİPİ VAR

Bölgede AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı ekiplerin görev yaptığını aktaran Akalan, yer yer 2 ila 3 metreyi bulan kar kalınlığı, yoğun tipi ve rüzgârın çalışmaları zorlaştırdığını vurguladı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin greyderlerle yolu açmasının ardından arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığı bildirildi.