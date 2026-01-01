Haberler

Samsun’da motosiklet ve kuryelere trafik kısıtlaması

Samsun Valiliği, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar kısıtlandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 01.01.2026 21:31

Samsun Valiliği, il genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motosikletlilere yönelik trafik kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam saat 21.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı tedbir amaçlı olarak ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmıştır. Şehrimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımıza ait ekiplerimiz 24 saat esasıyla görev yapmaya devam etmekte olup, buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Acil durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildiriniz"

