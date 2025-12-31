Haberler

Bağcılar’da tehlikeli yolculuk: Metro kapısı açık şekilde ilerledi

Bağcılar’da arızalanan kapısı açık halde ilerleyen metronun o tehlikeli anları, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Giriş Tarihi: 31.12.2025 01:36

Görüntülere yansıyan olayda, M1B Yenikapı–Kirazlı Metro Hattı'nda sefer yapan bir trenin, Bağcılar Meydan istasyonundan hareket ettikten kısa bir süre sonra kapılarından birinin arızalandığı görüldü.

Arızaya rağmen seferine devam eden metro, içerisinde çok sayıda yolcu bulunmasına karşın kapısı açık şekilde bir sonraki durak olan Kirazlı istasyonuna kadar ilerledi.

TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Tehlikeli yolculuk sırasında yolcuların büyük panik yaşadığı, kapıya yaklaşmamaya çalışarak vagonun iç kısımlarına yöneldiği dikkat çekti.

Olası bir kazaya karşı tedbir almaya çalışan vatandaşlar, yaşanan bu riskli anları cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, açık kapının yarattığı tehlike net bir şekilde görüldü.

