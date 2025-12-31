Ankara'da yılbaşı tedbirleri!

Ankara'da yılbaşında toplam 641 noktada 19 bin 242 emniyet personeli ile gerekli emniyet ve asayiş tedbirleri uygulanacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Alınan tedbirler çerçevesinde; jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam bin 543 personel, 275 araç ve 11 dron ile, emniyet sorumluluk bölgelerinde; toplam 641 noktada 19 bin 242 emniyet personeli, 10 dedektör köpek ve 2 bin 658 araç ile gerekli emniyet ve asayiş tedbirleri uygulanacaktır. ' ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 31.12.2025 10:19

Paylaş





Ankara Valiliği, yılbaşı nedeniyle Ankara'da alınacak tedbirlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Valilik, alınan tedbirler çerçevesinde; emniyet sorumluluk bölgelerinde toplam 641 noktada 19 bin 242 emniyet personeli ile gerekli emniyet ve asayiş tedbirleri uygulanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "31 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek yılbaşı kutlamaları dolayısıyla; ilimiz genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla kapsamlı emniyet ve asayiş tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda; otogarlar, tren garları, havalimanı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler, eğlence merkezlerinin bulunduğu alanlar, oteller ile şehrimizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunması muhtemel tüm noktalarda gerekli güvenlik planlamaları ve trafik düzenlemeleri yapılmıştır. Alınan tedbirler çerçevesinde; jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam bin 543 personel, 275 araç ve 11 dron ile, emniyet sorumluluk bölgelerinde; toplam 641 noktada 19 bin 242 emniyet personeli, 10 dedektör köpek ve 2 bin 658 araç (2 bin 101 ekip + 557 trafik ekibi) ile gerekli emniyet ve asayiş tedbirleri uygulanacaktır. Bu tedbirler kapsamında, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 18.00'dan itibaren yoğunluk sona erene kadar aşağıda belirtilen yollar, ihtiyaç halinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. Atatürk Bulvarının; Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü, Milli Müdafaa Caddesinin tamamı, Aşkabat Caddesinin (Bahçeli 7.Cadde) tamamı, Bestekar Caddesinin tamamı, Kızılırmak Caddesinin tamamı, Olgunlar Caddesinin tamamı, Selanik Caddesinin tamamı, Tunalı Hilmi Caddesinin tamamı, Azerbaycan Caddesinin (Bahçeli 3.Cadde) tamamı, Yüksel Caddesinin tamamı, Sakarya Caddesinin tamamı, Kumrular Caddesinin tamamı, Tunus Caddesinin tamamı, Tuna Caddesinin tamamı, Ziya Gökalp Caddesinin; Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan bölümü, İnkılap Sokağın tamamı, Konur Sokağın tamamı, Karanfil Sokağın tamamı, Bilge Sokağın tamamı, Bülten Sokağın tamamı, Çığır Sokağın tamamı, Bayındır Sokağın tamamı, ihtiyaç olması halinde; Oğuzhan Asiltürk Caddesinin tamamı, Meşrutiyet Caddesinin tamamı, Filistin Caddesinin tamamı, Polonya Caddesinin tamamı, İran Caddesinin tamamı, Arjantin Caddesinin tamamı, Kuleli Caddesinin tamamı, vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına trafiğe kapatılacak yolları dikkate almaları ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaları önemle rica olunur. Tüm vatandaşlarımıza huzur ve güven içinde bir yılbaşı diliyor; sağlıklı, mutlu ve esenlik dolu bir yeni yıl temenni ediyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN