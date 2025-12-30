Haberler

Van'da kar sonrası güvercinlerden görsel şölen

Van'daki Ahmed-i Hani Kültür Parkı çevresindeki binaların çatı katlarını mesken tutan binlerce güvercin, kar yağışının ardından atılan yemlere akın ederek adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 11:44

Yaklaşık 24 yıl önce bölgede bulunan buğday pazarına alışan güvercinler, pazarın yıkılarak alanın parka dönüştürülmesine rağmen bölgeden ayrılmadı. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler, barındıkları çatı katlarında esnafın ve vatandaşların atacağı yemleri bekliyor. Kar yağışının ardından atılan arpa ve buğdaylara aynı anda havalanan binlerce güvercin, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Çevre esnafı ve vatandaşlar, kış şartlarında aç kalan güvercinleri yalnız bırakmayarak düzenli olarak yem bırakıyor. Güvercinlerin karla kaplı alanda toplu halde beslenmesi ve uçuş anları, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Eski buğday pazarının yıkılmasının ardından güvercinlere sahip çıkan isimlerden biri olan Mevlüt İzci ise yaklaşık 24 yıldır kuşlarla yakından ilgileniyor. Güvercinleri adeta çocukları gibi gördüğünü belirten İzci, belediye tarafından kuş yemleme alanı sorumlusu olarak görevlendirildi. İzci, her gün düzenli olarak yemleme yaparak güvercinleri besliyor ve onları muhtemel tehlikelere karşı koruyor.

İHA muhabirine konuşan esnaf Mevlüt İzci, pazarın yıkıldığı 2002 yılından bu yana kuşlarla ilgilendiğini belirtti. Kuşları çok sevdiğini ve onları adeta bir evlat gibi gördüğünü ifade eden İzci, "İnanın, onlardan gördüğüm şefkat ve muhabbeti başka hiçbir yerde zor bulurum. Ancak kış ayları geldiğinde bu kuşlar aç kalıyor. Onlarla ilgilenmek, bakmak gerekiyor. Bu sadece benimle sınırlı kalmamalı. Sağ olsun vatandaşlarımız, gelip geçenler ve esnaflarımız da yem veriyor ama yetmiyor. Burası eskiden buğday pazarıydı ve kuşların buraya alışkanlığı vardı. Pazar yıkıldıktan sonra da ben bu ilgiyi sürdürdüm. Onlar gidecek yer bulamadı. Zaten nereye gidecekler? Buraya alıştılar. Şefkat, muhabbet ve ilgi gördükleri için buradalar. Onlar da insanlar gibi şefkate bağlı canlılar. Kimseye zararları yok. Ben de asla zarar vermem" dedi.



Kuşlardan gördüğü sevgi ve şefkati hiçbir şeyde bulamadığını dile getiren İzci, "Buraya geldiğimde, bir çocuğun babasına sevinmesi gibi önüme koşmaları, etrafımda toplanmaları apayrı bir duygudur. Buğdayı verdiğimde de aynı şefkati, aynı muhabbeti onlardan tekrar alıyorum. Bu mübarek canlıların buraya gelmesi çok güzel. Van'ımız için de bir sembol, bir güzellik olsun istiyorum. Kış ayındayız, her yer kapalı, bu kuşlar aç. Yüzlerce, binlerce kuş var. Bir poşet, iki poşet, hatta üç poşet yem bile yetmiyor. Nasıl ki kendi ailemize bakıyorsak, imkânı olan herkesin bir poşet de bu kuşlar için ayırmasını isterim. Bu, Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu bir fırsattır" diye konuştu.