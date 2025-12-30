Haberler

Yaşam Haberleri

Tekirdağ’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Tekirdağ’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 13:57

Paylaş





Yangın, Kapaklı ilçesi Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınar Bulvarı üzerinden Yeni Sanayi Kavşağı'na doğru seyir halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kontrol altında aldı.

Yangında araç kullanılmaz hale gelirken, yangının benzin kaçağından olabileceği öğrenildi. Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken olayda yaralanan olmadı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.