Samsun'da depoda çıkan yangın söndürüldü
Samsun’un Atakum ilçesinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından alevler söndürüldü.
Çay Mahallesi'nde inşaat malzemeleri bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahelesi sonucu yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.
İnşaat malzemelerinin bulunduğu depoda büyük çapta hasar meydana geldi.