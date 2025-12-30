Haberler

Yaşam Haberleri

Karaman'da kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

Karaman'da kamyonun çarptığı otomobil savrularak belediyeye ait yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 11:53

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki düğün salonlarının bulunduğu kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.D. idaresindeki 70 ACC 411 plakalı MAN marka kamyon, kavşakta dönüş yapan Y.Ö. yönetimindeki 42 ARB 73 plakalı Nissan marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra kavşakta bekleyen Karaman Belediyesi'ne ait halk otobüsüne çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. Yaralılar, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak sedyeyle ambulansa alındı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın meydana geldiği yolda trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınarak inceleme yapıldı. Evlerine gitmek üzere yolda olan özel eğitim öğrencilerinin bulunduğu halk otobüsündeki öğrenciler ise başka bir halk otobüsüne aktarıldı.



Kazayla ilgili gazetecilere konuşan Sinan Doğan, "İş yerimde telefonla görüşme yaparken, sesi duyar duymaz dışarı fırladım. Hemen kazayı 112'ye bildirdim. Telefondaki sağlık görevlilerinin talebi üzerine yaralıları ambulans gelene kadar konuşturarak bilinçlerini açık tuttum. Araba dönerek geldiği için hızı kesildi yoksa benim fidanlığa girecekti. Araba dönerken LPG tankı yola fırladı" dedi.

Öte yandan kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonla çarpışan otomobilin savrularak halk otobüsüne çarptığı ve çarpışma sırasında yerinden çıkan LPG tankının yola fırladığı anlar yer aldı.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından araçlar yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.