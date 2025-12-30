Haberler

Yaşam Haberleri

İstanbul'da zeytinyağı şişelerine gizlenmiş 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi

İstanbul'da zeytinyağı şişelerine gizlenmiş 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi

Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde yılbaşı öncesi kaçak alkol imalatına ilişkin yapılan operasyonda, zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 13:29

Paylaş





İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yılbaşı önce kaçak alkol üretim satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Beylikdüzü ilçesinde kaçak alkol imalatı ve ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan E.K. (41), isimli şahsın, Beylikdüzü Barış Mahallesi ve Esenyurt İlçesi Güzelyurt Mahallesinde kaçak alkol imal ettiği tespit edildi.

Bugün sabah saatlerinde her iki adrese yapılan baskında zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş toplamda 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.