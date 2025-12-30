Haberler

Elazığ'da soğuk havada doğanın sessiz misafirleri kara bataklar

Elazığ'da etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı, Cip Baraj Gölü'nde yaban hayatına dair kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kara batakların su üzerinde ilerleyip gökyüzüne yükseldiği anlar dron ile kaydedildi.

Elazığ'da son günlerde etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı, kent genelinde kış manzaralarını oluştururken, yaban hayatında da dikkat çekici anlara sahne oldu. Cip Baraj Gölü üzerinde dron ile yapılan çekimler sırasında, kara bataklar görüntülendi. Baraj gölü üzerinde bir süre su yüzeyinde koşar adımlarla ilerleyen kara bataklar, daha sonra kanat çırparak havalandı.