CASPERLAR örgütünden 116 ayrı eylem!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 - 2025 yılları arasında CASPERLAR adlı örgütün 5 farklı il, 24 ayrı ilçede toplam 116 ayrı eylem yaptığını bildirdi. Soruşturma neticesinde 145 şüpheli hakkında tutuklama 22 şüpheli hakkında da adli kontrol talep edildi.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 13:24

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 - 2025 yılları arasında CASPERLAR adlı örgütün 5 farklı il, 24 ayrı ilçede toplam 116 ayrı eylem yaptığını tespit etti.

Soruşturma neticesinde 145 şüpheli hakkında tutuklama 22 şüpheli hakkında da adli kontrol talep edildi.

Toplam 223 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiği açıklandı.

İddianameye göre; örgüt lideri Hamuş lakaplı İsmail Atızz Casperlar 2023-2025 yılları İstanbul başta olmak üzere 5 farklı il ve 24 ayrı ilçede toplam 116 ayrı eylem gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda; uzun namlulu otomatik tüfekler, tam otomatik tabancalar, tabancalar, balistik çelik yelekler, el bombaları ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunda "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak bilinen silahlı suç örgütlerinin hiyerarşik yapılarının ortaya çıkarılması, suç faaliyetlerinin bütüncül şekilde tespiti, örgüt üyeleri ile örgüt adına suç işleyen şahısların belirlenmesi ve kamu düzenini tehdit eden eylemlerin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla, Cumhuriyet Başsavcılığınız Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütülmüştür. Yürütülen soruşturma kapsamında: 10/05/2023-29/06/2025 tarihleri arasında İstanbul ili başta olmak üzere farklı illerde çok sayıda silahlı ve organize suç eylemine karıştığı tespit edilen, liderliğini "Hanus" takma isimli İsmail ATIZ'ın yaptığı ve kamuoyunda "CASPERLAR" olarak bilinen silahı suç örgütünün faaliyetleri tüm yönleriyle ortaya çıkarılmıştır. Örgütün belirtilen takvimde. 5 farklı il ve 24 ayrı ilçede toplam 116 ayrı eylem gerçekleştirdiği belirlenmiştir.



Soruşturma sürecinde, örgütün iç yapılanması, hiyerarşik düzeni, kullandığı yöntemler ve suç faaliyetlerinin tespiti amacıyla iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alumnası ile teknik araçlarla izleme tedbirleri uygulanmış; elde edilen somut deliller doğrultusunda örgütün korkutma, sindirme ve şiddet yöntemlerini esas alan silahlı bir suç örgütü niteliği taşıdığı tespit edilmiştir. Örgütün lider kadrosu, yöneticileri, üyeleri ve bunların sorumlu oldukları eylemler açık ve net şekilde ortaya konulmuştur.



Bu kapsamda, Istanbul merkezli olmak üzere Bitlis, Şırnak, Batman, Bayburt. Eskişehir. Kastamonu. Yalova, Mardin, Mersin, Niğde, Kocaeli, Izmir, Antalya ve Bursa illerinde eş zamanlı arama, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramalarda; uzun namlulu otomatik mfekler, tam otomatik tabancalar, tabancalar, balistik çelik yelekler, el bombaları ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir.

Soruşturma neticesinde, 154 mağdur müşteki ve 7 maktulün bulunduğu, "çatı dosya" olarak adlandırılan soruşturma kapsamında: 145 şüpheli hakkında tutuklama tedbiri, 22 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmış olup, toplam 223 şüpheli hakkında; "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Suç Örgütil Kurma ve Yönetme, Silahlı Suç Örgütiine Üye Olma, Orgiit Propagandası Yapma, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Nitelikli Hırsızhk, Silahlı Tehdit, Kasten Yaralama, Silahla Kasten Yaralama, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma, Resmi Belgede Sahtecilik, 6136 sayılı Kanuma Muhalefet, Kasten Yangın Çıkarma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve Mala Zarar Verme" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle, 30.12.2025 tarihinde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.

