Bakanlık duyurdu! Kar nedeniyle kapanmıştı: Gerede-Karabük yolu tekrar trafiğe açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kar nedeniyle trafiğe kapatılan Gerede-Karabük yolu yapılan çalışmalar sonrası 04:30 itibarıyla tekrar trafiğe açıldığını duyurru.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 09:53

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arasındaki bölünmüş yolun her iki tarafının, yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arasındaki bölünmüş yolun her iki tarafı, yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Anadolu Otoyolu'nun Gerede çıkışından devlet yoluna katılım sağlanamamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarına devam etmektedir. Anadolu Otoyolu üzerinden gelip Kastamonu ve Sinop yönüne devam edecek sürücülerimiz Ankara-Çankırı güzergahı; Samsun yönüne devam edecek sürücülerimiz Ankara-Kırıkkale güzergahı üzerinden erişim sağlayabilmektedir. Sürücülerimizin dikkatli olmaları ve yol durumu hakkında yapılan resmi uyarıları takip etmeleri önem taşımaktadır" denilmişti.

GEREDE-KARABÜK YOLU TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre D-100 Devlet Yolu'nun Gerede–Karabük İl Sınırı arası kesimi Karayolları tarafından yapılan çalışmaların ardından gece saat 04.30 itibarı ile ulaşıma açıldı ve Anadolu Otoyolu'nun Gerede çıkışından Devlet Yolu'na bağlantı sağlandı.