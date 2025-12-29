Haberler

Yaşam Haberleri

Kırsal mahallelerde 572 kilometre yol ulaşıma açıldı

Kırsal mahallelerde 572 kilometre yol ulaşıma açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışının ardından kırsal mahallelerde yürüttüğü karla mücadele çalışmaları kapsamında toplam 572,5 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Giriş Tarihi: 29.12.2025 16:31

Paylaş





Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi amacıyla sahada kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. İlçelere bağlı kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında Bağlar, Çınar ve Kayapınar'da 86,5 kilometre, Kulp'ta 145 kilometre, Lice'de 150 kilometre, Hani'de 85 kilometre, Çüngüş'te 46 kilometre, Çermik'te 4,5 kilometre ve Ergani'de 55,5 kilometre olmak üzere toplam 572,5 kilometrelik yol ağı ulaşıma açıldı.



Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal ilçelerde vatandaşların ulaşımını güvenli şekilde sağlayabilmek amacıyla kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.