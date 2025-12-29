Haberler

Yaşam Haberleri

Kiralık ev ararken ormanda mahsur kaldılar!

Kiralık ev ararken ormanda mahsur kaldılar!

Bartın'da kiralık ev arayan çift, aracıyla ormanlık alana girince kara saplandı. Araçta mahsur kalan çift, AFAD, polis ve karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yeniden asfalt yola çıkan A.A. ekiplere teşekkür ederek, bölgeden ayrıldı.

Giriş Tarihi: 29.12.2025 23:39

Paylaş





Bartın'da kiralık ev arayan çift, aracıyla ormanlık alana girince kara saplandı. Araçta mahsur kalan çift, AFAD, polis ve karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaklaşık 2 ay önce Bartın'a gelen A.A. ve eşi, kiralık ev ararkan navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu ormanlık alana giden patika yola girdi. A.A.'nın yardım istemesi sonucu bölgeye polis, AFAD ve belediye karla mücadele ekipleri yönlendirildi. Kara ve çamura saplanan araç ve çift için zorlu bir kurtarma çalışması başlatıldı.

İş makinesine bağlanan otomobil iş makinesi ile yüzlerce metre çekildi. Kar ve çamur nedeniyle zorlanan ekipler, yaklaşık 2 saat mahsur kalan çifti ve aracını kurtarmayı başardı.

Yeniden asfalt yola çıkan A.A. ekiplere teşekkür ederek, bölgeden ayrıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN