Taraftarları taşıyan minibüs şarampole kaydı
Elazığsporlu taraftarları taşıyan minibüs, kar ve buzlanmanın etkisiyle şarampole kaydı. Kazada yaralanan olmazken facianın eşiğinden dönüldü.
Elazığspor kulübü sosyal medya hesabından kaza geçiren taraftarlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Açıklamada; "Anagold 24 Erzincanspor deplasmanına takımımıza destek olmak amacıyla seyahat eden taraftarlarımızın geçirdiği trafik kazasını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada hayati tehlikesi bulunan veya durumu ağır olan taraftarımızın olmaması en büyük tesellimizdir. Kazadan etkilenen taraftarlarımıza ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.