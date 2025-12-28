Samsun'da denizde sürüklenen tekne kurtarıldı!
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde halatlarının çözülmesi sonucu sürüklenmeye başlayan ve içinde kimse bulunmayan tekne, polis ekiplerince kurtarıldı. Ekipler tarafından botlara yedeklenerek güvenli alana alınan teknenin su almaya başladığı ve batma riski bulunduğu belirlendi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde halatlarının çözülmesi sonucu sürüklenmeye başlayan ve içinde kimse bulunmayan tekne, polis ekiplerince kurtarıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy Tersane Limanı açıklarında yaptıkları denetimler sırasında, 3-4 metre boylarında "Dilara 2007" isimli teknenin kontrolsüz şekilde denizde sürüklendiğini tespit etti.
Ekipler tarafından botlara yedeklenerek güvenli alana alınan teknenin su almaya başladığı ve batma riski bulunduğu belirlendi.
Tekne, sahibinin tespiti ve teslim edilmesi amacıyla Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne çekildi.