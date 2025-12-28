Yaşam

Bitlis'te ekipler 7 aylık bebek için seferber oldu

Bitlis merkeze bağlı Çeltikli köyünde ateşlenen 7 aylık bebek Melisa Ç., ekiplerin kardan kapanan yolu açmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bitlis'te ekipler 7 aylık bebek için seferber oldu

Edinilen bilgiye göre, bebeğin ateşinin yükselmesi üzerine baba Halil İbrahim Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olması, sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasını güçleştirdi. Bunun üzerine Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri tarafından karla mücadele çalışması başlatıldı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı ve sağlık ekipleri köye ulaştı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Ambulansa alınan bebek, Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN