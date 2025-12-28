Haberler

Yaşam Haberleri

Beyaz örtü Muş’u esir aldı! 250 köy yolu kapandı

Beyaz örtü Muş’u esir aldı! 250 köy yolu kapandı

Muş’ta etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı sonucu 250 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giriş Tarihi: 28.12.2025 05:33

Paylaş





Muş'ta sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde 250 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolların yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için Muş İl Özel İdaresi ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda öncelik, acil ihtiyaç bulunan bölgeler ile ulaşımın tamamen kesildiği yerleşim yerlerine veriliyor. Öte yandan, kendi sorumluluk alanlarında çalışma yürüten Karayolları ekipleri de ana arterler ve devlet yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışının yer yer etkisini sürdürdüğünü belirtilerek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Karla mücadele ekiplerinin, ulaşımda aksama yaşanmaması için sahada çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN