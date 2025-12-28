Haberler

Başkale'de araçlar kara gömüldü: 4 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar kar altında kalırken, 4 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.

28.12.2025 09:33

Başkale ilçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle araçlar kar altında kalırken, 4 kırsal mahalle yolu da ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının şehir merkezinde 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçtiği ilçede, Karayolları, belediye karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sürücülere de zor anlar yaşattı.

