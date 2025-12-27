Vali Gül'den "sokakta kalan kişilerin bildirilmesi" için çağrı

Giriş Tarihi: 27.12.2025 02:18

Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklığının an itibariyle 4 dereceye düştüğünün altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli İstanbullu Hemşehrilerimiz lütfen dikkat!

Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 4 dereceye düştü. Hafta sonu daha da düşmesi bekleniyor.

"BİMEKAN İNSANLARIMIZI SOKAKTA BIRAKMIYORUZ"

İstanbul Valiliği olarak bimekân insanlarımızı yılın 365 günü sokakta bırakmıyor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mızın destekleriyle uygun tesislerde misafir ediyoruz.

Hava sıcaklıklarının düştüğü bugünlerde İstanbullulardan, sokakta kalan insanlarımızı 112'yi arayarak bizlere bildirmeleri hususunda daha da hassas olmalarını rica ediyoruz.

Amacımız, hiç kimseyi soğuk kış akşamlarında da açıkta bırakmamak."