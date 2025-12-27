Trafikte ortalığı savaş alanına çevirmişti: 4 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 27.12.2025 18:57

Edinilen bilgiye göre, dün Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde trafikte tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen hafif ticari araç sürücüsü; taksiye, yolcu otobüsüne ve bir otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların korku yaşadığı olayda, sürücünün kontrolsüz manevraları nedeniyle çarptığı araçlarda hasar oluştu.

Bunun üzerine taraflardan biri sopa ile hafif ticari araca saldırdı. Aracın durmasının ardından bazı kişiler sürücüye yönelik saldırıda bulundu. Olay yerine gelen trafik polisi, tarafları ayırmak ve gerginliği sona erdirmek için yoğun çaba sarf etti.