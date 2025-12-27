Haberler

Yaşam Haberleri

İzmir’de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir’de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Bayındır ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni adli tıp morguna götürüldü.

Giriş Tarihi: 27.12.2025 19:31

Paylaş





Çamlıbel Mahallesi'nde müstakil bir evin bodrum katındaki güneş paneline ait akülerin alev alması sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında evde bulunan Yıldız Çevik (59) yaşamını yitirdi. Eşini kurtarmaya çalıştığı öğrenilen Ömer Çevik ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bayındır Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer Çevik, vücudunda yanıklar bulunması nedeniyle İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yıldız Çevik'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN